Дольщики строительной компании «Эталон» пожаловались на двойные продажи. Об этом они заявили на пресс-конференции.

По словам одного из дольщиков Егора Шнейдера, компания продает одну и ту же квартиру нескольким клиентам.

«Эталон» продал квартиру в жилом комплексе «Бекташ» некоему Баяману в 2016 году, в 2018-м он продает ее Калипе Токторовой, но она не регистрирует в Госрегистре. В 2019 году эту же квартиру мне предлагает. Я ее покупаю и через день договор купли-продажи номер 30-88 регистрирую. А женщина регистрирует в 2020-м», — рассказал Егор Шнейдер.

Он уточнил, что число обманутых дольщиков составило 127 человек. «Сегодня мы не можем понять, кому принадлежит 40 квартир в комплексе», — говорит Егор Шнейдер.

Он отметил, что комплекс по проекту должны были завершить в 2020 году, однако он не достроен, а Госрегистр продолжает регистрировать двойные, тройные продажи на строительную компанию «Эталон».

Другой дольщик — Рыскуль Медербекова рассказала, что в 2017 году она приобрела у компании квартиру.

«Но через 15 дней ее перепродали другому лицу. Меня возмущает факт: почему Госрегистр регистрирует одну и ту же квартиру на нескольких лиц?» — отмечает Рыскуль Медербекова.

Участники пресс-конференции добавили, что 6 июля они подали заявление в правоохранительные органы против стройфирмы «Эталон».

Согласно данным Министерства юстиции, директором и учредителем ОсОО «Строительная Компания «Эталон» является Ырысмамат Бекташов.