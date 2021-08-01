В Кыргызстан доставили еще 1 миллион 250 тысяч доз вакцины Sinopharm

В Кыргызстан доставили новую партию китайской вакцины Sinopharm от коронавирусной инфекции. В партии 1 миллион 250 тысяч доз, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Вторая партия противокоронавирусной прививки закуплена за счет средств республиканского бюджета.

Кабмин поблагодарил Китай за поддержку в преодолении пандемии COVID-19, а также за содействие в вопросах приобретения вакцины.

Чиновники призывают кыргызстанцев вакцинироваться, обезопасив себя и своих близких.

Напомним, в начале июля в КР доставили 1 миллион 100 тысяч доз этой вакцины.

На сегодня всего закуплено 2 миллиона 350 тысяч доз Sinopharm.