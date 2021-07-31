Все пункты вакцинации теперь доступны в приложении «2ГИС»

Запущена возможность узнать о пунктах вакцинации в интерактивной карте — в приложении «2ГИС». Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что в приложении пользователю доступна информация о всех пунктах вакцинации, режиме их работы и контактах определенного пункта. Кроме того, предоставлена возможность построения пути до ближайших пунктов вакцинации.

«В сервисе реализована возможность моментального перехода на страницу электронной регистрации на получение вакцины против COVID-19», — говорится в сообщении.