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Общество
Сюжет: COVID-19

Все пункты вакцинации теперь доступны в приложении «2ГИС»

Запущена возможность узнать о пунктах вакцинации в интерактивной карте — в приложении «2ГИС». Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что в приложении пользователю доступна информация о всех пунктах вакцинации, режиме их работы и контактах определенного пункта. Кроме того, предоставлена возможность построения пути до ближайших пунктов вакцинации.

«В сервисе реализована возможность моментального перехода на страницу электронной регистрации на получение вакцины против COVID-19», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202785/
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