Почему не стоит дарить Бишкеку елки и какие ошибки совершают власти в озеленении

Столичный муниципалитет регулярно отчитывается о высаженных деревьях, работах по строительству новых парков. Но чтобы все труды не пошли насмарку и в будущем столица не превратилась в пустыню, необходимо разработать перспективный план озеленения города. О том, что это такое, 24.kg рассказал исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

Деревья в городе — это не просто красота и кислород, как принято считать. В первую очередь — это защита и обеспечение экологической безопасности за счет регуляции температуры и снижения загрязнения, в частности пылевого. Дмитрий Ветошкин

— Волна смога прошла, ей на смену идет волна пылевого загрязнения. Все начнут задыхаться, особенно дети. Дело в том, что основное пылевое загрязнение концентрируется где-то на уровне метра-полутора от земли. Достаточно присесть на корточки, чтобы почувствовать, чем дышат дети.

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Доступ к зеленым насаждениям должны иметь жители всех районов. Сегодня, с учетом эпидситуации, зеленые территории к тому же являются местами безопасного пребывания, там можно и социальную дистанцию соблюдать, и солнечный ультрафиолет получать, тем самым укрепляя здоровье.

— Мэрия же в последние годы разбила несколько новых парков...

— Здесь проблема в том, что у нас «вылизываются» определенные участки города, туда направляются силы субботников, высаживают деревья.

Но при этом сейчас остро страдают от отсутствия зеленых территорий жилые массивы. Там люди, выходя из дома, практически сразу оказываются на проезжей части. Им негде отдохнуть.

Поэтому муниципалитету, горкенешу важно инициировать создание небольших парков районного значения. Дмитрий Ветошкин

Здесь также важна и инициатива жителей. Нужно понимать, что если хотим защитить свои районы от дальнейшей застройки, уплотнения, то создание зеленых территорий, детских площадок на пустырях может в этом помочь. Их убрать в будущем будет сложнее.

— Насколько знаю, у вашего фонда есть проект по озеленению массивов.

— Да, мы провели исследование и выяснили, что 66 процентов территории города является экологически уязвимыми. Там у жителей нет пешего доступа (не более 500 метров ) к паркам. Мы работаем по этому вопросу и с жителями, и домкомами, квартальными, местными территориальными управами, акимиатами.

Изучив город с точки зрения доступности парков, выявили более 40 экологически уязвимых районов. Дмитрий Ветошкин

Выбрали пять локаций, по которым работаем: микрорайон «Тунгуч», жилмассивы «Ак-Орго», «Ак-Босого», «Ак-Бата» и «Бакай-Ата». Сначала встречаемся с местными жителями, спрашиваем их видение, потом выходим на уровень местного самоуправления (МТУ, акимиаты) и так далее. Это такая большая нудная кабинетная работа, которую мы проводили зимой, чтобы весной инициировать посадки.

— Хорошо, появятся в светлом будущем парки в каждом районе, но как их поливать?

— Как общественная организация, мы хотим актуализировать тему доступности парковых территорий. Но в тоже время сейчас инициируем создание перспективного плана озеленения города. Потому что прежде чем высаживать деревья, развивать парки, необходимо предусмотреть и ирригационную сеть, закрепить законодательно границы как существующих парков, так и территорий под перспективное озеленение. А уже потом, через привлечение доноров либо через местный бюджет, либо при помощи горожан начинать озеленять и облагораживать эти участки. Кроме того, при проектировании парков важно понимать, сколько пользователей появится у него. Именно это должно быть индикатором.

Вернемся к ирригации. Из-за того, что система практически разрушена, где-то в городе получается болото, а куда-то вода просто не доходит. Необходимо провести полную инвентаризацию ирригационной системы, чтобы понять, где есть разрывы, идут потери — и восстанавливать.

Очень важно в южной части города предусмотреть строительство бассейнов суточного регулирования воды. Дмитрий Ветошкин

Они позволят накапливать ее и использовать в пик летней жары, когда воды в реках нет вообще. Раньше была предусмотрена система таких бассейнов — в южной части планировался целый озерный парк, но сейчас она просто застраивается.

В то же время отмечу, что есть и положительные сдвиги в поливном вопросе. Начинают открывать скважины с технической водой, это дает возможность развивать современные ирригационные системы, например дождевания.

— Вы говорили, что городские власти не совсем правильно подходят к организации парков, они к ним относятся именно как к местам отдыха, а не к зеленым зонам?

— Конечно, невозможно за один день решить вопросы, которые накапливались годами. Создаются парки — это уже хорошо. Но пока мы видим, что нет связи академического сообщества, того же Ботсада, Бишкекглавархитектуры, муниципальных предприятий в разработке полноценных хороших дендропланов.

Если говорить о недостатках, то пока у нас парки делаются регулярные, со строгой геометрией, орнаментами и так далее. Дмитрий Ветошкин

И поэтому для них нужно большое количество одинакового посадочного материала. И здесь возникает другая проблема. В таком количестве его у местных питомников просто нет. В то же время мы ратуем, чтобы в парках высаживали именно местный посадочный материал, растения, которые подходят для нашего города.

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Отмечу, что я не противник посадочного материала из Европы, но только если он используется в качестве декоративных акцентов. Например, перед зданием посадили красивый краснолистный клен, который подчеркивает фасад. Но когда задаем основной зеленый каркас из видов, которые не приспособлены к нашей среде, — они как были ершиками, так и спустя семь лет, такими остались. То же самое касается хвойных деревьев. Я не против их, но опять же, они должны использоваться как какие-то акценты, а не высаживаться вдоль дорог.

Мы предлагаем перейти к свободной, ее еще называют природной, планировке парков. Она позволяет высаживать разновозрастные деревья, разного размера, видов. И тогда можно решить вопрос с посадочным материалом. И тут необходимо разработать механизм долгосрочного заказа по выращиванию посадочного материала у питомников.

Из-за того, что у нас мода на елки и город скупал европейские саженцы, мы полностью уничтожили собственный рынок посадочного материала. Дмитрий Ветошкин

У нас все лесхозы, частные питомники сейчас выращивают елочки или переходят на перепродажу европейских саженцев.

Если будет долгосрочный контракт с лесхозами, они будут целенаправленно выращивать посадочный материал для города и знать, что реализуют его.

Еще одна проблема современных парков — высаживание газонной травы. Во-первых, такой газон — это самый сильный потребитель воды и в то же время зеленая пустыня, в которой никто не живет. Ранее Академия наук разрабатывала травосмеси, они сохранились еще в Дубовом парке, на бульваре Эркиндик: фиалочки, дюшенея — в виде маленьких клубничек, клеверочек и другие. Эти травосмеси не надо скашивать, в них живут различные беспозвоночные, которые перерабатываю листья, удобряя почву.

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— А что с законопроектом об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Кыргызстана?

— Сейчас законопроект находится на рассмотрении в комитете ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. Но у нас пока нет никакой информации, на какой стадии вопрос.

Вообще, это очень важный документ для столицы. Важно понимать, что зеленые насаждения неотъемлемы от земли, иными словами, являются специфической формой недвижимости. Вопросы же, связанные с недвижимостью, должны решаться на уровне законодательства.

У нас зеленые насаждения в городе никак в нем не закреплены. Законом сейчас защищается только растительный мир, но документ распространяется только на дикорастущие растения. Дмитрий Ветошкин

Разработанный законопроект закрепляет в первую очередь ответственность владельцев земельных участков за содержание зеленых насаждений. При этом частные участки горожан им не затрагиваются, только государственные, муниципальные и частные земли субъектов предпринимательства.

Второй главный момент, который рассматривается в законопроекте, — это принципы городского озеленения, нормы и стандарты. Кроме того, в нем прописан вопрос охраны зеленых насаждений при строительстве, возмещении ущерба за вырубку и так далее.