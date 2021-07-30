Вакцинация от COVID-19. Кому противопоказана AstraZeneca

Кому противопоказана вакцина от коронавируса AstraZeneca, рассказала сегодня на брифинге глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, ожидается получение 226 тысяч доз AstraZeneca, которые распределят по всем регионам республики. Вакцину ставят лицам в возрасте старше 18 лет, в том числе приоритетным группам — лицам старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и другим. Вакцинация проводится на добровольной основе и бесплатно.

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«Этот препарат разработан шведско-британским производителем, производится также в Индии и Южной Корее. Хранится при температуре +2...+8 градусов и не подлежит замораживанию. После вакцинации рекомендуется тщательно наблюдать привитых в течение не менее 15 минут», — проинформировала Гульбара Ишенапысова.

«Вакцинацию AstraZeneca следует отложить лицам с тяжелыми фебрильными заболеваниями. Однако наличие легкой инфекции, например, простуды или невысокого повышения температуры тела, не должно быть основанием для задержки вакцинации. С осторожностью вводить лицам с тромбоцитопенией, любым нарушением свертываемости крови или лицам, которые получают терапию антикоагулянтами», — подчеркнула она.

Глава РЦИ напомнила о гумпомощи Айзербайджана, поступившей ранее в виде 40 тысяч доз AstraZeneca. Они используются во всех регионах КР. «На сегодня ими привито 1 тысяча 258 человек. Данная вакцина применяется во всем мире. Она внесена в список ВОЗ для экстренного применения в период ЧС», — отметила она.

Эффективность вакцины AstraZeneca составляет до 70,4 процента.

По официальной статистике, полный курс вакцинации на сегодня прошли 114,7 тысячи человек. Число вакцинированных первой дозой — 414,7 тысячи. В остатке более 1 миллиона доз вакцин. В основном это китайский препарат компании Sinopharm. В настоящее время в республике имеется четыре препарата от коронавируса — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V».