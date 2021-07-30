10:59
USD 84.79
EUR 100.70
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Кому противопоказана AstraZeneca

Кому противопоказана вакцина от коронавируса AstraZeneca, рассказала сегодня на брифинге глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, ожидается получение 226 тысяч доз AstraZeneca, которые распределят по всем регионам республики. Вакцину ставят лицам в возрасте старше 18 лет, в том числе приоритетным группам — лицам старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и другим. Вакцинация проводится на добровольной основе и бесплатно.

Читайте по теме
Самолет сломался. Поставку очередной партии вакцины AstraZeneca отложили

«Этот препарат разработан шведско-британским производителем, производится также в Индии и Южной Корее. Хранится при температуре +2...+8 градусов и не подлежит замораживанию. После вакцинации рекомендуется тщательно наблюдать привитых в течение не менее 15 минут», — проинформировала Гульбара Ишенапысова.

«Вакцинацию AstraZeneca следует отложить лицам с тяжелыми фебрильными заболеваниями. Однако наличие легкой инфекции, например, простуды или невысокого повышения температуры тела, не должно быть основанием для задержки вакцинации. С осторожностью вводить лицам с тромбоцитопенией, любым нарушением свертываемости крови или лицам, которые получают терапию антикоагулянтами», — подчеркнула она.

Глава РЦИ напомнила о гумпомощи Айзербайджана, поступившей ранее в виде 40 тысяч доз AstraZeneca. Они используются во всех регионах КР. «На сегодня ими привито 1 тысяча 258 человек. Данная вакцина применяется во всем мире. Она внесена в список ВОЗ для экстренного применения в период ЧС», — отметила она.

Эффективность вакцины AstraZeneca составляет до 70,4 процента.

По официальной статистике, полный курс вакцинации на сегодня прошли 114,7 тысячи человек. Число вакцинированных первой дозой — 414,7 тысячи. В остатке более 1 миллиона доз вакцин. В основном это китайский препарат компании Sinopharm. В настоящее время в республике имеется четыре препарата от коронавируса — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202639/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
В ЦОН Бишкека будут вакцинировать от COVID-19. Пока пункт открыт в одном центре
Вакцинация от COVID-19. Куда можно сообщать о побочных реакциях
Об эффективности вакцин от COVID-19, доступных в Кыргызстане, рассказала эксперт
В Кыргызстан прибыла казахская вакцина QazVac
Вы наносите вред себе. Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев вакцинироваться
COVID-19. Определять уровень антител до и после вакцинации не обязательно
В России проведут клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19
Пик пройден. В Минздраве прокомментировали спад заболеваемости COVID-19
В регионах вакцина AstraZeneca будет доступна со следующей недели
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
У&nbsp;умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
Бизнес
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
30 июля, пятница
10:55
Инцидент на границе. Жители РТ избили главу Ак-Сайского айыльного округа Инцидент на границе. Жители РТ избили главу Ак-Сайского...
10:47
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 июля
10:46
Вакцинация от COVID-19. Кому противопоказана AstraZeneca
10:32
Сель в Балыкчи. На место срочно выехал глава МЧС Бообек Ажикеев
10:32
COVID-19 в мире. Заразились более 196,5 миллиона, умерли более 4,1 миллиона