Ушел из жизни бывший глава Бишкекского горкенеша Зоотбек Кыдыралиев

На 71-м году жизни в результате болезни скончался бывший председатель Бишкекского городского кенеша Зоотбек Кыдыралиев. Об этом сообщает пресс-служба БГК.

Фото пресс-службы БГК. Зоотбек Кыдыралиев

Зоотбек Кыдыралиев родился 24 августа 1949 года. Имел высшее экономико-финансовое образование. Трудовую деятельность начинал в колхозе «Каракол» Таласской области.

С 1973 по 1974 год был депутатом Копре-Базарского сельсовета.

С 1975 по 1995 год работал преподавателем кафедры финансов и кредита экономического факультета Кыргызского государственного национального университета, являлся секретарем комитета комсомола.

С 1995 по 1999 год возглавлял Бишкекское городское финансовое управление.

В 1999 и 2004 годах избирался депутатом Бишкекского городского кенеша депутатов.

С 1999 по март 2005-го являлся председателем Бишкекского городского кенеша (XXII — XXIV созывы).

В 2000 году — председатель Ассоциации городов Кыргызской Республики.

24 апреля 2008 года утвержден Бишкекским городским кенешем начальником городского финансового управления Бишкека.

В 2008-м вел экспертную деятельность в проектах Всемирного банка, ПРООН и в объединении юридических лиц «Альянс за прозрачный бюджет».

31 мая 2011 года избран заместителем председателя общественного наблюдательного совета ГКНБ.

Зоотбек Темирбекович был автором научной статьи, четырех учебно-методических пособий. Он внес неоценимый вклад в развитие местного самоуправления и социально-экономического развития Бишкека.

Депутаты Бишкекского городского кенеша и сотрудники аппарата выражают искренние соболезнования семье, его родным и близким.

Митинг-реквием и похороны состоятся сегодня в 15.30 в Бишкеке по адресу: улица Московская, 163В.