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Общество
Сюжет: COVID-19

Рекомендация ВОЗ. Прививать беременных от COVID-19 в Кыргызстане пока не будут

Прививать беременных от COVID-19 в Кыргызстане пока не будут. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в инструкциях к препаратам четко описаны показания и противопоказания. «Мы придерживаемся инструкций. Вакцинами, которые мы сейчас применяем в Кыргызстане, беременных и кормящих не прививают», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советовала кормящим матерям не отказываться от вскармливания из-за вакцинации, поскольку иммунитет может передаваться с молоком ребенку. Беременным также повысили приоритет по прививке из-за риска тяжелого течения COVID-19.

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«ВОЗ может только рекомендовать, а стратегия у нас остается прежней согласно нашим приказам. Мы этот вопрос с региональным бюро ВОЗ тоже обсуждали. Берем все во внимание и продолжаем мониторить массовую вакцинацию. Кроме того, попросили предоставить опыт других стран по вакцинации беременных. После получения информации, возможно, пересмотрим свои приказы», — добавила Гульбара Ишенапысова.

Она подчеркнула, что серьезных побочных проявлений на Sinopharm и «Спутник V» в Кыргызстане не зарегистрировано. Встречаются случаи головной боли, тошноты и других симптомов, но в течение 24 часов они проходят.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201604/
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