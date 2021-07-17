Больше всего о применении пыток слышали в Таласской области

Коалиция против пыток и исследовательский центр «М-Вектор» провели опрос, чтобы выяснить, знают ли кыргызстанцы о пытках и что именно.

Уточняется, что, помимо предложенных вариантов ответа, в качестве пыток респонденты называли также обвинение, задержание на долгое время без оснований, наказание без оснований. При этом четыре процента респондентов указывали явления, которые не были связаны напрямую с применением физического или психологического насилия, например нехватку денег на жизнь пенсионерам, создание бюрократических сложностей, запрет или преследование женщин в хиджабе при устройстве на работу.

Чуть больше половины участников опроса (53 процента) отметили, что хотя бы раз слышали о случаях применения пыток в правоохранительных органах, при этом больше всего о пытках слышали в Таласской области — 55 процентов, меньше всего в Баткенской — 32 процента.

Говоря об источниках информации, через которые респонденты слышали о случаях применения пыток, чаще всего отмечали интернет-издания — 42 процента, социальные сети и мессенджеры — 39 процентов.

Таким образом, более 80 процентов респондентов отметили независимые источники информации в качестве наиболее популярных.

Многие респонденты ответили, что слышали о случаях пыток от друзей и знакомых (30 процентов). Эксперты считают, что такие данные свидетельствуют, что наиболее точное знание о применении пыток в правоохранительных органах связано больше всего с непосредственным опытом взаимодействия с ними и знаниями, распространяющимися через неформальные межличностные каналы. Телевидение, в том числе и финансируемые государством каналы, не являются лидером среди источников информации о насилии в правоохранительных органах.

Всего 5 процентов указали такие источники, как публикации правозащитных организаций или выступления правозащитников.