Кыргызстанец пытался незаконно ввезти из Таджикистана 900 блоков сигарет

Кыргызстанец пытался ввезти из Таджикистана 900 блоков сигарет. Его задержали. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, пограничный наряд задержал в местности Кожом-Булак гражданина Кыргызстана Н.К., который пытался незаконно переправить через границу 9 тысяч пачек сигарет марки Rothmans.

В тот же день пограничники пресекли также контрабанду новой автомобильной резины для грузового авто. По предварительным данным, общая стоимость задержанных товаров составила 670 тысяч сомов.

После оформления документов задержанный и грузы переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.