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Общество

В Кыргызстане задержан боевик, планировавший совершить теракт

Сотрудники ГКНБ задержали гражданина Кыргызстана, планировавшего совершить террористический акт. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Задержанный Г.М. прибыл в страну из зоны вооруженного конфликта с целью проведения террористического акта. Установлено, что он проходил специальную подготовку и участвовал в боевых действиях на территории Афганистана в составе одной из международных террористических организаций», — сообщили в пресс-центре.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

В ГКНБ отметили, что работа по выявлению и пресечению деятельности членов и сторонников международного терроризма продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201365/
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