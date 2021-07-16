В Кыргызстане задержан боевик, планировавший совершить теракт

Сотрудники ГКНБ задержали гражданина Кыргызстана, планировавшего совершить террористический акт. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Задержанный Г.М. прибыл в страну из зоны вооруженного конфликта с целью проведения террористического акта. Установлено, что он проходил специальную подготовку и участвовал в боевых действиях на территории Афганистана в составе одной из международных террористических организаций», — сообщили в пресс-центре.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

В ГКНБ отметили, что работа по выявлению и пресечению деятельности членов и сторонников международного терроризма продолжается.