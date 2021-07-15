COVID-19. Появилась интерактивная карта прививочных пунктов по Кыргызстану

Для удобства кыргызстанцев запущена интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавируса. Сервис запущен в тестовом, но полнофункциональном режиме на сайте vc.emed.gov.kg.

С помощью этой карты можно посмотреть местоположение пунктов вакцинации, номера телефонов, доступные вакцины и записаться в электронную очередь при нажатии на метку.

Для оперативности и упрощения поиска имеются специальные фильтры: по вакцинам, областям, наименованию прививочных пунктов.

Можно просмотреть список прививочных пунктов в табличном виде, где также предусмотрена электронная запись путем клика на отдельные пункты.

Кроме того, на сайте отражается статистика по вакцинированным и остаток вакцин. Согласно этим данным, первую дозу вакцины от коронавируса по республике получили 167,5 тысячи человек. Полный курс вакцинации прошли 90 тысяч человек.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.

Ожидается 40 тысяч доз AstraZeneca на 20 тысяч человек.