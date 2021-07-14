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Общество

Мэрия Бишкека осветила клумбы и инсталляции в центре столицы

Муниципальные службы «Бишкексвет» и «Бишкекзеленхоз» усилили освещение цветочных клумб возле путепровода на улице Абдрахманова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, установлено 28 цветных светодиодных светильников, протянуто 300 метров линий электропередачи.

«Для освещения инсталляций «Снежный барс» и «Благородный олень» использованы светодиодные прожекторы мощностью 30 Вт», — отметили в муниципалитете.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Коммунальные службы установили прожекторы для освещения инсталляций

В мэрии напомнили, что по вопросам уличного освещения можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Бишкексвета по номерам: 0312463089, 0312576351 или оставить заявку через WhatsApp по номерам: 0777902115, 0702805756.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201112/
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