Экс-замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева оставили под стражей. Об этом сообщил его адвокат Жыргалбек Бабаев.

Отметим, защита просила изменить Алмамбету Салиеву меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде на период досудебного производства.

Судебная коллегия оставила жалобу адвоката без удовлетворения. Алмамбет Салиев оставлен под стражей в СИЗО ГКНБ до 16 августа.

«Суд рассмотрел дело без его участия, тем самым нарушив его права. Могли хотя бы онлайн провести, была возможность, но и этого не сделали», — пожаловался Жыргалбек Бабаев.