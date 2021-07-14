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Общество

Экс-замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева оставили под стражей

Экс-замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева оставили под стражей. Об этом сообщил его адвокат Жыргалбек Бабаев.

Отметим, защита просила изменить Алмамбету Салиеву меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде на период досудебного производства.

Судебная коллегия оставила жалобу адвоката без удовлетворения. Алмамбет Салиев оставлен под стражей в СИЗО ГКНБ до 16 августа.

«Суд рассмотрел дело без его участия, тем самым нарушив его права. Могли хотя бы онлайн провести, была возможность, но и этого не сделали», — пожаловался Жыргалбек Бабаев.

Напомним, Алмамбет Салиев подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, общая стоимость объектов недвижимости, оформленной на лиц, связанных с ним, составляет более $900 тысяч.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201101/
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