Вакцина от COVID-19. Антипрививочники в Бишкеке расклеивают листовки

Антипрививочники в Бишкеке расклеивают листовки о вреде прививок от коронавируса. Подобные объявления появились на пересечении улиц Токтогула и Коенкозова.

В Республиканском центре иммунопрофилактики заверили, что имеющиеся в Кыргызстане вакцины против COVID-19 безопасны.

«Они инактивированные, то есть в них нет живого вируса, только убитый. Метод технологии изготовления инактивированной вакцины давно известен человечеству. Такую вакцину мы используем в национальном календаре профилактических прививок (от полиомиелита). От них нет серьезных побочных эффектов», — прокомментировали 24.kg в РЦИ.

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«Вакцины, разработанные против коронавируса, проходят все этапы клинических испытаний, просто в ускоренном режиме, в сжатые сроки. Эти препараты не для профилактики COVID-19, а для предотвращения смертей и тяжелых случаев, а также для разгрузки системы здравоохранения», — добавили в центре.

Представители центра отметили, что подобные листовки распространяет одна гражданка, которая призывает всех отказаться от традиционной медицины и лечиться народными методами. В РЦИ обещают провести соответствующую работу.

По данным Минздрава на 9 июля, по республике всего вакцинировано 127,5 тысячи человек, в том числе второй дозой 83 тысячи.