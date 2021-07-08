9 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
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9.00-17.00 — улицы Саманчина, 4, Манасчи, 221;
9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Кызыл-Адыр), «Ак-Босого» (улица Чуй-3).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-18.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Кенеш, Иссык-Куль, Ауэзова, Мадиева, Луговая, Ынтымак, Радужная), села Маевка (улицы Больничная, Тулебердиева, Молодая Гвардия, Строительная, Тепличная, Сельская, Совхозная, Школьная, Скворцова, Берекет, Биримдик, Замандаш, Курманалиева, Восточная, Келечек, 2 га, 23 га, Кут, Шаттык, Ынтымак, МТФ), Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыт, Больничная, Средняя, Горького Ленина, Бигельдинова, Южная, Киргизская, Советская), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Юбилейная, Интернациональная, Набережная, Виноградная, Заречная, Восточная, переулок Северный, Малая ГЭС), Константиновка, Луговое;
- 9.00-18.00 — села Садовое (улицы Учхозская, Кара-Суйская, Проектируемая, ГЭС-3, 8 Марта, Новостройка, Бегалиева, Мыканская, переулок Кара-Суйский), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го Партсъезда), Маевка (улицы Родниковая, Жапарова, Пригородная, Молодая Гвардия, Кара-Суйская, переулок Южный), Арчалы, жилмассив «Колмо»;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Джал (улицы Бакен-Ата, Весенняя, Проектируемая, Сельсоветская, Интернациональная, Гагарина, Сатке, Фрунзе, Школьная), Селекционное, Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Ала-Арчинская, Свердлова, Советская, Садовая, Лавровых, Громовой, Деповская, Пограничная, Фрунзе, Баетова, Школьная, Степная, Гагарина, Учительская, Крупская), Студенческое (улицы Юбилейная, Намазалы ажы, Проектируемая, Артезианская), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Заводская, Школьная, Черемушки), Ак-Жол, Первомайское (улица Темирязева), Сокулук (улицы Южная, Вишневая, Первомайская, Фрунзе Жаштык, Луговая, Восточная, Кирова, Речная), Романовка (улицы Московская, Восточная, МТФ), город Шопоков (улицы Дружбы, Токтогула, Мира, Футбольная, Ленина), Гавриловка;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улицы Октябрьская, Пионерская), Александровка, Ак-Суу (улицы Шолохова, Кирова, Вокзальная, Крупская, Карла Маркса, Набережная, Карпова, Киевская, Космическая), Беловодское (улицы Новоленинская, Пионерская, Ломоносова, Железнодорожная, Крупская, Щорса);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 1-3, 7-9, Окружная, Жайыла Баатыра, Тихая, Луговая, Кошевого, Степная, Мичурина, Чапаева, Нижняя, 8 Марта, Дуулата, Комарова, Ключевая), Алексеевка (улица Центральная);
Панфиловский РЭС
- 8.00-17.00 — город Каинда (улицы Тихонова, Бейзерц, Шопокова, Северная, Белоброва, Октябрьская, Краснооктябрьская, Ломоносова, 60 лет Октября), села Джайылма, Кирова, Кюрпюльдек;
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (улицы Чекирова, Толстого, Суворова, Ленина, Цемзаводская), село Туз (улицы Чекирова, Максутбаева);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ананьева, Юрьевка, Красная Речка;
Чуйский РЭС
- 9.30-17.00 — села Шамшы (улица Советская), Кош-Кашат (улица Трудовая), Чуй (улицы Линейная, Садовая, Сельская, Колхозная, Покровская, Луговая, Буранинская, Сансызбаева, Мичурина, Ключевая, Межевая, Октябрьская, Мельничная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Алтымыш (улица Нурбай-Ата), Чым-Коргон (улица Казакбаева), Кара-Добо (улица Бабакова), Торт-Куль, город Кемин (улицы Немцова, Калинина, Фрунзе, Ленина, Советская, Куйбышева).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — села Бакайыр, Шекер, Кызыл Октябрь;
- 13.00-17.00 — села Маданият, Уч-Эмчек;
- 9.00-13.00 — села Кызыл-Сай, Минбулак, Ак-Добо.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Люли, Дароот-Коргон, Кызыл-Эшме, Кызыл-Туу, Жар-Башы, Абшыр-Ата.
5Баткенская область
- 8.00-18.00 — села Булак-Башы, Мурзапача, город Кызыл-Кия (улицы Кулатова, Интернациональная, Садовая, Живпром, Ключевая, Горняк, Гастелло, Черкасова, Дехканская, Пушкина, Машзавод, Северная, 61-й разъезд).