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Общество

Мобильная клиника «Караван здоровья» приехала в Баткенскую область

Мобильная клиника «Караван здоровья» приехала в Лейлекский район Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-центре Минздравсоцразвития.

По его данным, готовность мобильных клиник к профилактическому медицинскому осмотру жителей района проинспектировал глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

В министерстве отметили, что мобильные медицинские комплексы оснащены самым современным медоборудованием.

«Жители Баткенской области смогут получить гинекологическую, стоматологическую, хирургическую, терапевтическую помощь, а также пройти УЗИ и рентген-диагностику», — отметили в ведомстве.

По словам министра, в настоящее время ведется подготовительная работа к выезду мобильных клиник, которые прибыли в Кыргызстан в рамках соглашения между правительством страны и Исламским банком развития. «Сейчас идут согласительные работы касательно финансирования и подготовки кадров. И в самое ближайшее время они также приступят к своей работе», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, мобильные медицинские комплексы переданы Кыргызстану в начале июля в рамках проекта «Караван здоровья». Проект финансируется Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР). Объем грантового финансирования составляет $2 миллиона.

Клиника, переданная ИБР, прибыла в Кыргызстан в мае, но пока не выехала в регионы. Она размещена в пяти трейлерах из восьми. Они работают в комплексе. Еще в одной из машин расположена кухня на 40 человек, в другой — 40 койко-мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199982/
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