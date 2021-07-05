Четыре семьи обратились с иском к государству. Их детей в больнице заразили ВИЧ

Дети, инфицированные ВИЧ в медицинских учреждениях в 2006-2009 годах, и их семьи продолжают настаивать на необходимости привлечения к ответственности государства, виновного в их заражении, и требуют от него моральной компенсации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, после того, как в Кыргызстане добились взыскания компенсации в пользу мальчика, заразившегося ВИЧ по вине врачей, родители других детей стали поднимать этот вопрос.

«Юристы ассоциации «Партнерская сеть» и Фонда «Сорос — Кыргызстан» от имени и по доверенности семей подали судебные иски о выплате моральных компенсаций за заражение. Ответчиком выступают Минздравсоцразвития и кабмин», — написал он.

Айбар Султангазиев отметил, что пока подано четыре иска, а за юридической помощью обратилось около 90 человек. «Но выяснилось, что кто-то уже получал компенсации, у кого-то документы не в порядке», — отметил он.