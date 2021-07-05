YouTube-канал радио «Азаттык» получил «Золотую кнопку». Об этом сообщается на сайте радио.

На своем канале журналисты публикуют интересные видеоистории и расследования. Особую популярность приобрели такие выпуски, как «Көрүстөндөгү коррупция» ( «Коррупция на кладбище»), «Бажыдагы миллиондор» («Миллионы на таможне» ), «Бандиттер байырлаган Ош» ( «Ош, который заселяют бандиты») и другие.

Помимо этого, на YouTube-канале радио можно посмотреть документальные работы, информационно-аналитические программы и спецвыпуски.

Фото Каната Рыскулова . YouTube-канал «Азаттыка» получил «Золотую кнопку»

Канал Azattyk создан в 2010 году.

В настоящее время существует пять видов кнопок YouTube — серебряная, золотая, бриллиантовая, рубиновая и красная бриллиантовая кнопка.