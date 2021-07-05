13:49
USD 84.78
EUR 100.27
RUB 1.15
Общество

YouTube-канал «Азаттыка» получил «Золотую кнопку»

YouTube-канал радио «Азаттык» получил «Золотую кнопку». Об этом сообщается на сайте радио.

На своем канале журналисты публикуют интересные видеоистории и расследования. Особую популярность приобрели такие выпуски, как «Көрүстөндөгү коррупция» ( «Коррупция на кладбище»), «Бажыдагы миллиондор» («Миллионы на таможне» ), «Бандиттер байырлаган Ош» ( «Ош, который заселяют бандиты») и другие.

Помимо этого, на YouTube-канале радио можно посмотреть документальные работы, информационно-аналитические программы и спецвыпуски.

Каната Рыскулова
Фото Каната Рыскулова . YouTube-канал «Азаттыка» получил «Золотую кнопку»

Канал Azattyk создан в 2010 году.

В настоящее время существует пять видов кнопок YouTube — серебряная, золотая, бриллиантовая, рубиновая и красная бриллиантовая кнопка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199890/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Azattyk journalists repeatedly summoned for interrogation to SCNS
Regional Director of Azattyk radio replaced
Issyk-Kul Department of Interior: Death of Ulan Egizbaev is an accident
Body of deceased journalist Ulan Egizbaev sent for examination
Court dismisses lawsuit against Azattyk
Prosecutor General's Office of Kyrgyzstan withdraws claims to Azattyk
Human Rights Watch: Prosecutor General should drop lawsuit against Zanoza
President of Kyrgyzstan proposes to withdraw claim to Azattyk
Bishkek court not changed decision on blocking Azattyk, Zanoza.kg
Sultan Kanazarov leaves post of head of radio Azattyk
Популярные новости
Аномальную жару в&nbsp;Кыргызстане обещают синоптики Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики
По&nbsp;секрету всему свету. Канал Россия 1&nbsp;показал программу о&nbsp;Кыргызстане По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане
Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР
Третья волна COVID-19. Кыргызстан на&nbsp;пути к&nbsp;худшему варианту развития ситуации Третья волна COVID-19. Кыргызстан на пути к худшему варианту развития ситуации
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает цифровую экосреду и&nbsp;улучшает качество связи Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи
Рабочие места для молодежи и&nbsp;бизнес по&nbsp;высоким стандартам. Опыт KFC Рабочие места для молодежи и бизнес по высоким стандартам. Опыт KFC
Почему для трансплантации почек стоит обратиться в&nbsp;Acıbadem Почему для трансплантации почек стоит обратиться в Acıbadem
Первый Центральноазиатский экономический и&nbsp;торговый форум состоялся 25&nbsp;июня Первый Центральноазиатский экономический и торговый форум состоялся 25 июня
5 июля, понедельник
13:44
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 137 нарушений Правил дорожного движения За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 137 нарушений Прави...
13:33
YouTube-канал «Азаттыка» получил «Золотую кнопку»
13:25
Боевики движения «Талибан» взяли под контроль 13 районов Афганистана
13:00
Светлое носить и больше пить. Как пережить аномальную жару в городе
12:49
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 июля