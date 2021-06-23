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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

35 процентов кыргызстанцев подвергаются пыткам во время допросов в милиции

Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, что знают кыргызстанцы о пытках.

Эксперты также выявили, что, говоря об обстоятельствах пыток, 35 процентов из числа всех жертв подвергались пыткам во время допроса в качестве подозреваемого или обвиняемого.

Респонденты, допрашивавшиеся по делу в качестве свидетелей (28 процентов) и потерпевших (17 процентов), также подвергались пыткам со стороны правоохранительных органов.

При этом пытки также применялись к ближайшему окружению респондента с целью воздействия на него самого. Так, около 10 процентов опрошенных сообщили, что их ближайшее окружение подвергалось пыткам со стороны правоохранительных органов для того, чтобы воздействовать на самого респондента.

Большая часть опрошенных из числа жертв пыток со стороны правоохранительных органов отметила, что подвергалась пыткам один или пару раз, в то время как 12 процентов жертв подвергались пыткам часто или многократно.

22 процента опрошенных сообщают о случаях применения пыток к их близкому окружению, родственникам, друзьям и знакомым.

Только 38 процентам задержанных разъяснялись права. Реже всего при задержании объявляли о праве хранить молчание (44 процента из числа когда-либо подвергавшихся задержанию).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198647/
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