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Общество

В Кыргызстане разработан план противодействия ураганам и пыльно-песчаным бурям

Тянь-Шанский аналитический центр (ТАЦ) АУЦА разработал Национальный план действий по противодействию ураганам и пыльно-песчаным бурям на 2021-2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Кыргызстан в силу своего географического расположения и защищенности горами не подвергается воздействию пыльно-песчаных бурь. Но в последние годы часты локальные кратковременные сильные ветры с пылью, которые по силе доходят до ураганов.

«Учитывая потенциальную опасность ураганов и возможных в будущем пыльно-песчаных бурь в связи с изменением климата, в Кыргызстане принимают меры по их предупреждению. В частности, наш центр разработал Национальный план действий по предупреждению и противодействию ураганным ветрам и возможным пыльно-песчаным бурям на 2021-2030 годы», — рассказал директор Тянь-Шанского аналитического центра (ТАЦ) АУЦА Канат Султаналиев.

План создан, что привлечь внимание и повысить осведомленность населения о проблеме и опасности ураганов и пыльно-песчаных бурь. Он предполагает обучение граждан методам предупреждения и противодействия ураганам и бурям и ущербу от них (деградация земель, опустынивание). Кроме того, планируется создать специальные карты, раскрывающие проблему и причины опустынивания и засухи, связанные с этим социальные и экологические проблемы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198034/
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