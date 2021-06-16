Килограмм моркови за 100 сомов. В Минсельхозе объяснили рост цен

Резкий рост цен на морковь в Кыргызстане связан с увеличением экспорта. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель министра сельского хозяйства Илич Марсбек уулу.

«Когда в 2015 году мы входили в ЕАЭС, мы полагали, что у нас будет общий рынок и у наших производителей будет возможность продавать свои продукты на рынки России и Казахстана. По нашим данным, если за пять месяцев 2020-го мы экспортировали порядка 13 тысяч тонн моркови, то в этом году за этот же период — 31 тысячу тонн. Экспорт вырос в два с половиной раза», — сказал он.

По словам чиновника, повышение цен на внутреннем рынке возникло из-за дефицита товара. «Спад цен на морковь ожидается в ближайшее время. Массовая уборка урожая запланирована на начало июля», — уточнил он.

Отметим, что за последнее время розничные цены на морковь в Кыргызстане поднялись с 35-40 сомов до 100-110 сомов за килограмм.