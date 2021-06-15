В Бишкеке оправдали обвиняемых в пытках милиционеров

Свердловский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении трех оперативников Аламединского РОВД, которые обвинялись в применении пыток. Об этом сообщили в общественном фонде «Голос свободы», который оказывает правовую помощь пострадавшим от пыток или жестокого обращения.

Суд оправдал обвиняемых за отсутствием состава преступления.

По данным фонда, дело о пытках по отношению к гражданину Максату Балбаеву и его гражданской жене длилось 7 лет. Балбаев был задержан в декабре 2014 года по подозрению в убийстве родственника, его приговорили к 23 годам лишения свободы. Однако через три дня после первого допроса он отказался от своих первоначальных показаний, в заявлении в прокуратуру Аламединского района он написал, что признания из него выбили под пытками.

«Включили на полную громкость телевизор и били милицейскими резиновыми дубинками, надевали на голову целлофановый пакет, предварительно засунув в рот кляп, угрожали изнасиловать мою жену, которая в это время сидела в соседнем кабинете. Услышав по телефону голос плачущей супруги, я согласился подписать явку с повинной», — написал в своем заявлении Максат Балбаев.

По словам адвоката Алмагуль Турдумамбетовой, которая ведет дело с 2019 года, у стороны защиты более 50 доказательств применения пыток к ее подзащитному, однако следствие по этому делу длилось два года, а суд затянулся на пять лет.

Защита Балбаева намерена подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Отметим, Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, что знают кыргызстанцы о пытках.

Практически каждый пятый респондент (18 процентов) хотя бы раз являлся свидетелем применения пыток или жестокого обращения по отношению к другим людям, и около 10 процентов опрошенных сообщили, что имели место случаи применения пыток по отношению к их близким для воздействия на самого респондента.

Двенадцать процентов респондентов когда-либо подвергались задержанию, к 5 процентам из них применялись пытки.