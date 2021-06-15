Пытки в Кыргызстане. 10 процентов граждан сталкивались с жестоким обращением

Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, что знают кыргызстанцы о пытках.

Практически каждый пятый респондент (18 процентов) хотя бы раз являлся свидетелем применения пыток или жестокого обращения по отношению к другим людям, и около 10 процентов опрошенных сообщили, что имели место случаи применения пыток по отношению к их близким для воздействия на самого респондента.

Двадцать процентов респондентов отметили случаи конфликтов с органами правопорядка, в то время как 28 процентов всех опрошенных сталкивались со случаями насилия или реальной угрозы насилия со стороны правоохранительных органов.

Случаи насилия чаще всего происходили при установлении личности (29 процентов) и при допросе в качестве подозреваемого (тоже 29 процентов).

Двенадцать процентов респондентов когда-либо подвергались задержанию, к 5 процентам из них применялись пытки.

Только 38 процентам задержанных разъяснялись права. Реже всего при задержании объявляли о праве хранить молчание (44 процента из числа когда-либо подвергавшихся задержанию).