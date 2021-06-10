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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Звезды шоу-бизнеса просят лидеров G7 поделиться вакцинами с другими

Послы доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) призвали лидеров «Большой семерки» помочь бедным странам получить вакцины от COVID-19. Звезды шоу-бизнеса и спорта направили им открытое письмо в преддверии форума G7, который состоится в конце этой недели в британском курортном городке Карбис-Бэй. Об этом сообщают «Новости ООН».

«Вот уже полтора года мир борется с пандемией COVID-19, но вирус продолжает распространяться во многих государствах, образуются его новые варианты, что может свести на нет все достижения. Значит, снова закроются школы, будут множиться проблемы в здравоохранении, а экономику ждут новые потрясения. Все это угрожает семьям и детям на всей планете», — говорится в открытом письме, которое подписали знаменитости из мира спорта и шоу-бизнеса, в числе которых Дэвид Бекхэм и Орландо Блум, Билли Айлиш и Вупи Голдберг, Лиам Нисон и Кэти Перри, Пинк и Клаудия Шиффер.

«Пандемия не закончится, пока болезнь не победят повсюду, а для этого необходимо доставить вакцины в каждую страну и как можно скорее», — предупреждают активисты.

Все подписавшие письмо, а это 29 человек, на протяжении многих лет сотрудничают с ЮНИСЕФ в качестве послов доброй воли или просто поддерживают деятельность фонда.

Именно ЮНИСЕФ доставляет вакцины, полученные в рамках COVAX — международной инициативы по справедливому распределению препаратов. «Хотя ряд стран обязался ближе к концу года предоставить значительные объемы вакцин, в настоящий момент ЮНИСЕФ не хватает 190 миллионов доз. При этом, как следует из обращения, по подсчетам фонда, государства G7 могли бы уже в июле-августе пожертвовать 20 процентов имеющихся у них запасов препаратов, а это свыше 150 миллионов доз», — отмечается в сообщении.

«Мы просим вас как можно скорее, уже к августу, сделать такие пожертвования и разработать план действий, который позволил бы значительно увеличить объемы вакцин для развивающихся государств», — призвали послы доброй воли.

По подсчетам ООН, подавляющее большинство вакцин — 82 процента — получили развитые страны, а бедным досталось лишь 0,3 процента всех произведенных доз.

Именно на саммите «Большой семерки», уверены деятели шоу-бизнеса, должны быть приняты решения, которые помогут нуждающимся государствам получить спасительные вакцины.

«Мир надеется на вас. Сообща вы сможете оправдать возлагаемые на вас надежды. Давайте сделаем будущее более здоровым, ярким и справедливым для каждого ребенка, для каждого человека!» — призвали актеры, музыканты и спортсмены политиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197215/
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