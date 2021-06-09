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Общество

Павильоны, заборы, арку снесли в Бишкеке

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека и спецподразделения «Тазалыка» продолжают демонтаж незаконно установленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в рамках проекта реконструкции дорог демонтирован капитальный забор по улице Кулатова, 56.

В микрорайоне «Юг-2» убрали два павильона. После разъяснительных работ там же в добровольном порядке было демонтировано еще три. Не стало и двух торговых павильонов в микрорайоне № 5 и на улице Чалдыбар. На пересечении улиц Ахунбаева и Джунусалиева демонтирована арка, а по улице Герцена, 6, — пристройка к магазину «Стекляшка».

На пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Осмонкула убрали металлическое ограждение. А по улице Буденного — металлические ворота.

В мэрии просят отправлять фото и видео незаконно установленных объектов по телефону: 0707486162.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197058/
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