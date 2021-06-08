В Казахстане вводят штрафы для нарушителей режима самоизоляции

С 10 июня в Казахстане будут наказывать тех, кто болеет коронавирусом, но не соблюдает правила самоизоляции. Об этом пишет «Астана Таймс» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Если гражданин, заведомо зная о своем инфицированном статусе, вышел из дома и создал угрозу заражения для окружающих, ему придется заплатить штраф в размере 90 тысяч тенге (около 18 тысяч сомов).

Нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью информационной платформы Ashyq.

Между тем Казахстан вошел в зеленую зону по распространению коронавируса. Если ему удастся «продержаться» там пять дней, Минздрав обещает снять некоторые карантинные ограничения.

Сейчас за сутки в Казахстане регистрируют меньше тысячи заболевших.