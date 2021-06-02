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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вторую вакцину китайского производства — Sinovac. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, Sinovac — это инактивированная вакцина, требующая простых условий хранения, что делает ее удобной при наличии ограниченных условий.

«Группа экспертов ВОЗ завершила исследование вакцины, что позволит использовать ее в программе COVAX», — отмечается в пресс-релизе.

Более 200 миллионов доз вакцины компании Sinovac, известной как CoronaVac, уже были доставлены в различные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 миллионов доз ее препарата.

В начале мая ВОЗ одобрила использование в экстренном порядке вакцины разработки китайской компании Sinopharm против COVID-19. Всего организация одобрила уже семь препаратов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196036/
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