ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вторую вакцину китайского производства — Sinovac. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, Sinovac — это инактивированная вакцина, требующая простых условий хранения, что делает ее удобной при наличии ограниченных условий.

«Группа экспертов ВОЗ завершила исследование вакцины, что позволит использовать ее в программе COVAX», — отмечается в пресс-релизе.

Более 200 миллионов доз вакцины компании Sinovac, известной как CoronaVac, уже были доставлены в различные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 миллионов доз ее препарата.

В начале мая ВОЗ одобрила использование в экстренном порядке вакцины разработки китайской компании Sinopharm против COVID-19. Всего организация одобрила уже семь препаратов.