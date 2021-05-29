11:07
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Общество

Наталья Никитенко: В выборы ректоров вузов никто не имеет права вмешиваться

«Принцип выборности ректоров специально вводился для того, чтобы никто — ни премьер-министр, ни депутаты, ни министр, ни статс-секретарь, никто не мог решать за профессорско-преподавательский состав, кто должен стать их руководителем», — об этом на своей странице в Facebook написала депутат Жогорку Кенеша, один из авторов поправок в Закон КР «Об образовании» Наталья Никитенко.

Она отметила, что нынешний министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев не устает удивлять своими шагами. «Может он займется своей прямой работой? Парламент выразил ему свое недоверие. Очень жаль, что к мнению общества, профессионалов и депутатов не прислушиваются», — сказала она.

Наталья Никитенко добавила, что поддерживает решение Ученого совета Медакадемии, преподавателей и студентов, требующих проведения выборов. «Требую четко выполнять закон и прекратить вмешательство в дела высшего учебного заведения. Это право трудового коллектива вуза, и оно должно быть реализовано», — добавила она.

Напомним, сегодня в Медакадемии проходят выборы ректора. На пост претендуют четыре человека: доктор медицинских наук, профессор Зиябидин Айдаров, доктор медицинских наук, профессор Индира Кудайбергенова, доктор медицинских наук, профессор Эркин Алымбаев, доктор медицинских наук, профессор Джолдошбек Шаршенбиев.

Ранее стало известно об отмене выборов в КГМА. В вузе сообщили, что председателем оргкомитета по выборам был статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев, он не стал подписывать приказ об отмене выборов, поэтому якобы провели ротацию статс-секретарей. Новый статс-секретарь Калысбек Шадыханова подписал приказ, но ученый совет решил провести выборы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195678/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
В КГМА начались выборы ректора
Выборы ректора КГМА отменены
В КГМА пройдут выборы ректора. На пост претендуют четверо
Врач Геннадий Онищенко стал почетным профессором Медакадемии Кыргызстана
В Бишкеке появился музей истории Кыргызской государственной медицинской академии
Врач медцентра КГМА рассказал подробности происшествия с «воскресшим» мужчиной
Скончалась декан факультета в КГМА Чолпон Калканбаева
Памяти учителя: в Бишкеке провели мемориал вице-президента Федерации волейбола
После трехмесячного перерыва возобновился суд по делу сотрудников АКС ГКНБ
В суде по делу сотрудников АКС продолжается допрос свидетелей
Популярные новости
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в&nbsp;Бишкек, отправили обратно Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
Крики, вопли, драки. На&nbsp;Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о&nbsp;лечении иссык-кульским корнем Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о лечении иссык-кульским корнем
На&nbsp;Иссык-Куль можно прилететь из&nbsp;семи городов России. Расписание рейсов На Иссык-Куль можно прилететь из семи городов России. Расписание рейсов
Бизнес
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
Интерес инвесторов к&nbsp;индийским стартапам в&nbsp;области космических технологий растет Интерес инвесторов к индийским стартапам в области космических технологий растет
Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и&nbsp;полку спецназа &laquo;Шумкар&raquo; Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа «Шумкар»
29 мая, суббота
11:01
Садыр Жапаров поздравил военнослужащих с профессиональным праздником Садыр Жапаров поздравил военнослужащих с профессиональн...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 мая
10:51
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
10:47
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек
10:45
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 402 человека, 445 — в тяжелом состоянии