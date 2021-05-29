Наталья Никитенко: В выборы ректоров вузов никто не имеет права вмешиваться

«Принцип выборности ректоров специально вводился для того, чтобы никто — ни премьер-министр, ни депутаты, ни министр, ни статс-секретарь, никто не мог решать за профессорско-преподавательский состав, кто должен стать их руководителем», — об этом на своей странице в Facebook написала депутат Жогорку Кенеша, один из авторов поправок в Закон КР «Об образовании» Наталья Никитенко.

Она отметила, что нынешний министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев не устает удивлять своими шагами. «Может он займется своей прямой работой? Парламент выразил ему свое недоверие. Очень жаль, что к мнению общества, профессионалов и депутатов не прислушиваются», — сказала она.

Наталья Никитенко добавила, что поддерживает решение Ученого совета Медакадемии, преподавателей и студентов, требующих проведения выборов. «Требую четко выполнять закон и прекратить вмешательство в дела высшего учебного заведения. Это право трудового коллектива вуза, и оно должно быть реализовано», — добавила она.

Напомним, сегодня в Медакадемии проходят выборы ректора. На пост претендуют четыре человека: доктор медицинских наук, профессор Зиябидин Айдаров, доктор медицинских наук, профессор Индира Кудайбергенова, доктор медицинских наук, профессор Эркин Алымбаев, доктор медицинских наук, профессор Джолдошбек Шаршенбиев.

Ранее стало известно об отмене выборов в КГМА. В вузе сообщили, что председателем оргкомитета по выборам был статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев, он не стал подписывать приказ об отмене выборов, поэтому якобы провели ротацию статс-секретарей. Новый статс-секретарь Калысбек Шадыханова подписал приказ, но ученый совет решил провести выборы.

