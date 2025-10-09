11:50
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Происшествия

В Бишкеке преподавателя КГМА поймали с поличным при получении взятки

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании преподавателя Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева при получении взятки.

По данным ведомства, 8 октября в главном корпусе КГМА с поличным пойман преподаватель Д.Н.Д., 1987 года рождения. Он получил от студентов 150 тысяч сомов за «гарантированное прохождение зимней сессии».

Во время задержания в кабинете находилась студентка А.А., 2002 года рождения. При личном обыске у нее обнаружили 100 тысяч сомов. На предварительном допросе студентка призналась, что деньги собраны со всей группы и предназначались преподавателю для успешной сдачи зачетов.

По информации спецслужб, Д.Н.Д., пользуясь служебным положением, систематически вымогал у студентов деньги, угрожая занизить оценки или лишить возможности сдачи экзаменов. При этом он фактически не проводил занятия, умышленно снижал баллы, чтобы впоследствии требовать деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки в крупном размере» УК КР. В порядке статьи 96 УПК КР он водворен в СИЗО ГКНБ.

Следствие продолжает оперативно-разыскные мероприятия для установления других возможных фактов коррупции и причастных лиц из числа преподавателей и администрации вуза.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346555/
просмотров: 960
Версия для печати
Материалы по теме
В Панфиловском районе на баланс государства вернули 278 гектаров земли
Кабмин определил источник для увеличения финансирования нужд ГКНБ
В Токтогуле задержаны экс-директор детсада и сотрудники отдела образования
Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
В Джалал-Абадской области задержали иностранца с 5 килограммами гашиша
Государству вернули 795 гектаров сельскохозяйственных земель в Чуйской области
Камчыбек Ташиев: За махинации на выборах наказание будет жестким. «Своих» нет
В Джалал-Абадской области чиновников обвинили в продаже чужих земель
Государству вернули 200 гектаров земли в Чуйской области
Брали до 90 тысяч сомов. Раскрыта коррупционная схема при наборе в армию
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой&nbsp;6 (обновлено) В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Пострадали жилые дома и&nbsp;соцобъекты Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты
Выявлена коррупционная схема в&nbsp;Госагентстве по&nbsp;управлению госимуществом Выявлена коррупционная схема в Госагентстве по управлению госимуществом
За&nbsp;неделю в&nbsp;КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и&nbsp;пассажиров За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
11:26
В Украине депутаты отказались поддержать Трампа на Нобелевскую премию мира В Украине депутаты отказались поддержать Трампа на Нобе...
11:23
Фильм кыргызстанского режиссера вошел в программу международного кинофестиваля
11:13
Использование комбайнов в четыре раза снизило стоимость затрат на сбор хлопка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 октября
10:50
Ассоциацию футбола Узбекистана оштрафовали за подаренные игрокам авто