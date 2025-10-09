В Бишкеке преподавателя КГМА поймали с поличным при получении взятки

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании преподавателя Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева при получении взятки.

По данным ведомства, 8 октября в главном корпусе КГМА с поличным пойман преподаватель Д.Н.Д., 1987 года рождения. Он получил от студентов 150 тысяч сомов за «гарантированное прохождение зимней сессии».

Во время задержания в кабинете находилась студентка А.А., 2002 года рождения. При личном обыске у нее обнаружили 100 тысяч сомов. На предварительном допросе студентка призналась, что деньги собраны со всей группы и предназначались преподавателю для успешной сдачи зачетов.

По информации спецслужб, Д.Н.Д., пользуясь служебным положением, систематически вымогал у студентов деньги, угрожая занизить оценки или лишить возможности сдачи экзаменов. При этом он фактически не проводил занятия, умышленно снижал баллы, чтобы впоследствии требовать деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки в крупном размере» УК КР. В порядке статьи 96 УПК КР он водворен в СИЗО ГКНБ.

Следствие продолжает оперативно-разыскные мероприятия для установления других возможных фактов коррупции и причастных лиц из числа преподавателей и администрации вуза.