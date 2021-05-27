Кыргызстанцев приглашают к участию в марафоне в честь дня рождения Пушкина

Кыргызстанцев приглашают присоединиться к онлайн марафону #ДавайтеПушкинаЧитать2021. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, акция проводится в преддверии Дня русского языка и 222-й годовщины со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Принять участие в ней может любой желающий.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:

выбрать любое стихотворение (отрывок из крупного поэтического произведения) Пушкина;

подготовить выразительную декламацию выбранного произведения;

записать выступление на видео.

«Приветствуются артистизм и творческий подход. Видео должно быть в хорошем качестве. Ролик нужно опубликовать в социальных сетях с хештегом #ДавайтеПушкинаЧитать2021 либо на видеохостинге YouTube. Нужно также заполнить форму с указанием контактных данных. Видеоролики принимаются по 4 июня», — рассказали в РЦНК.