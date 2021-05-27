22:35
USD 83.01
EUR 101.61
RUB 1.13
Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в марафоне в честь дня рождения Пушкина

Кыргызстанцев приглашают присоединиться к онлайн марафону #ДавайтеПушкинаЧитать2021. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

По его данным, акция проводится в преддверии Дня русского языка и 222-й годовщины со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Принять участие в ней может любой желающий.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:

  • выбрать любое стихотворение (отрывок из крупного поэтического произведения) Пушкина;
  • подготовить выразительную декламацию выбранного произведения;
  • записать выступление на видео.

«Приветствуются артистизм и творческий подход. Видео должно быть в хорошем качестве. Ролик нужно опубликовать в социальных сетях с хештегом #ДавайтеПушкинаЧитать2021 либо на видеохостинге YouTube. Нужно также заполнить форму с указанием контактных данных. Видеоролики принимаются по 4 июня», — рассказали в РЦНК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195395/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцев приглашают к участию в конкурсе «Голоса древних городов»
В Китае из-за непогоды во время ультрамарафона погиб 21 человек
Студентов Кыргызстана приглашают в летнюю школу по русскому языку в Калининграде
Иссык-Кульский марафон. Как это было
Около 2,5 тысячи человек участвуют в марафоне Run the Silk road
На Иссык-Куле стартовал международный марафон
Кыргызстанцев приглашают к участию в международном молодежном форуме
В Бишкеке пройдет выставка образовательных организаций России
Установлен новый мировой рекорд в полумарафоне
Мусор в комплексе «Аска-Таш» убрали. Компания Nomad Sport извинилась
Популярные новости
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в&nbsp;Бишкек, отправили обратно Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о&nbsp;лечении иссык-кульским корнем Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о лечении иссык-кульским корнем
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
На&nbsp;Иссык-Куль можно прилететь из&nbsp;семи городов России. Расписание рейсов На Иссык-Куль можно прилететь из семи городов России. Расписание рейсов
Бизнес
Как новые строительные нормы по&nbsp;газификации помогут бизнесу и&nbsp;потребителям Как новые строительные нормы по газификации помогут бизнесу и потребителям
Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош» в приложении MEGA24
Hyundai Sonata может стать твоей! Не&nbsp;пропусти розыгрыш 31&nbsp;мая Hyundai Sonata может стать твоей! Не пропусти розыгрыш 31 мая
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом Катара в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом Катара в Кыргызстане
27 мая, четверг
22:25
Кыргызстанцев приглашают к участию в марафоне в честь дня рождения Пушкина Кыргызстанцев приглашают к участию в марафоне в честь д...
22:02
В Бишкеке сквер рядом с театром имени Бакен Кыдыкеевой утопает в мусоре
21:40
В КГМА пройдут выборы ректора. На пост претендуют четверо
21:20
Еще 70 детей и 20 учителей из Баткена отдохнут на Иссык-Куле
21:13
Совет улемов отменил выборы муфтия. Будет объявлен новый конкурс