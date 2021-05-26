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Общество

Теперь в Бишкеке проезд можно оплатить по QR-коду​

Теперь в Бишкеке проезд в муниципальном транспорте можно оплатить по QR-коду​. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, команда «Тулпар» запустила пилотный проект.

«Чтобы оплатить проезд, необходимо запустить на телефоне​ приложение «Тулпар», нажать на значок «плюс» в правом нижнем углу​ и просканировать QR-код или напрямую набрать код транспорта, который расположен в салоне при входе в троллейбус», — отметили в мэрии.

Подтверждение оплаты поездки можно отследить в разделе «история поездок».

Пока воспользоваться новшеством можно на всех троллейбусных маршрутах № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17 и автобусном маршруте № 38. «Чтобы функция стала доступной, нужно обновить мобильное приложение «Тулпар», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195310/
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