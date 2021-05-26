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Общество

Скорая и больницы Бишкека планируют закупить медикаменты по завышенным ценам

Альянс по продвижению гражданских инициатив проанализировал объявления на госзакупки в системе здравоохранения за май 2021 года и выявил, что плановые цены медикаментов и медицинских изделий выше рыночных. Об этом 24.kg сообщили в организации.

По ее данным, Центр экстренной медицины Бишкека планирует закупить 20 пульсоксиметров, рыночная цена которых колеблется от 350 до 2 тысяч 500 сомов за штуку (в зависимости от качества прибора и страны-производителя). Однако, согласно заявке, медучреждение собирается покупать их по 3 тысячи сомов.

Препарат гепарин, оптовая цена которого 262 сома за флакон, центр планирует покупать по 390 сомов.

«Тот же самый гепарин в количестве более 1 тысячи флаконов железнодорожная больница, согласно заявке на портале, готова закупать по 290 сомов, опять выше оптовой цены. Недорогой противомикробный препарат ципрофлоксацин, который в розницу можно купить за 44 сома, а оптом по 23 сома, медучреждение планирует закупать по 372 сома. Дексаметазон для этой же больницы обозначен по 94 сома за упаковку, хотя оптовые поставщики предлагают его по 85 сомов», — рассказали редакции.

Отмечается, что также Национальный центр фтизиатрии планирует закупить сироп от кашля «Абросол» по 160 сомов при оптовой цене 48 сомов. Дыхательные респираторы FF3 по 300 сомов за штуку при оптовой цене 130 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195176/
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