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Общество

В Кочкорском районе член «Йакын Инкар» отказался от своих убеждений

В Кочкорском районе один из активных членов запрещенной в Кыргызстане экстремистской организации «Йакын Инкар» отказался от своих убеждений. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в ходе проводимых мероприятий по противодействию религиозному экстремизму установлена причастность отдельных жителей Нарынской области к запрещенной организации «Йакын Инкар».

«Один из активных членов указанной запрещенной религиозно-экстремистской организации — гражданин Кыргызстана И.Ж.Р. признал ошибочность своих взглядов. Он призвал верующих и других членов, поддерживающих экстремистские взгляды, следовать исключительно канонам традиционного Ислама и добровольно отречься от дальнейшего участия в деятельности экстремистского течения», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194847/
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