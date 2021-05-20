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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано распоряжение:

— о назначении Артема Новикова председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития. Подробнее

Пресс-служба президента: Подписаны указы:

— о назначении Дастана Догоева заместителем председателя кабинета министров — министром цифрового развития;
— об освобождении Азамата Дыйканбаева от должности заместителя председателя кабинета министров — министра цифрового развития; Подробнее
— о назначении Айбека Джунушалиева первым заместителем председателя кабмина;
— об освобождении Артема Новикова от должности первого заместителя председателя кабмина; Подробнее
— о назначении Жыпарисы Рысбековой уполномоченным по правам ребенка Кыргызской Республики;
— о назначении Айгуль Ариповой заведующей отделом контроля исполнения решений президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента Кыргызской Республики;
— о назначении Уланбека Усекова заместителем начальника канцелярии — заведующим отделом делопроизводства, регламента и организации заседаний администрации президента КР. Подробнее

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194568/
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