В Уголовный кодекс хотят вернуть понятие преступления небольшой тяжести

В Кыргызстане продолжается работа по редактированию уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

По инициативе Генпрокуратуры в предлагаемый проект Уголовного кодекса возвращены преступления небольшой тяжести, ранее включенные в действующий Кодекс о проступках. Проступки, не являющиеся преступлениями, войдут в проект Кодекса об административных правонарушениях.

Вместе с тем была введена уголовная ответственность за такие преступления, как «Торговля несовершеннолетними», «Организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов», «Самоуправство», «Диверсия», «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней», «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Массовое распространение сообщений электросвязи».

При принятии новой редакции Уголовного кодекса действующий Кодекс о проступках утратит свою силу.

Отмечается, что одним из основных лозунгов при введении действующего Уголовного кодекса являлась гуманизация наказаний. «Однако на практике оказалось, что за отдельные виды преступлений наказания были, наоборот, усилены, а не гуманизированы. Например, по одному из наиболее распространенных видов преступления «Хулиганство», совершенное группой лиц, предусмотрено лишь одно наказание в виде лишения свободы III категории — от 5 до 7,5 года. В результате такой «гуманизации» судьи вынуждены лишать свободы в основном ранее несудимых молодых парней и студентов. В этой связи в предлагаемой новой редакции Уголовного кодекса с учетом правоприменительной практики были снижены размеры и сроки наказаний за отдельные виды преступлений», — говорится в справке-обосновании.

Кроме того, согласно статистическим данным за 2020 год, по 1 тысячи 343 уголовным делам были назначены наказания в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа на сумму 113 миллионов 628,6 тысячи сомов, из которых осужденными было уплачено лишь 9,2 миллиона сомов. Взыскание остальных 92 процентов штрафов стало заведомо невыполнимым, так как у осужденных, которые к тому же находятся в местах лишения свободы, нет возможности и мотивации по оплате от 100 до 260 тысяч сомов в качестве штрафов.

Авторы новых кодексов считают, что назначение двух видов наказания за одно и то же преступление противоречит принципу справедливости наказания. Поэтому наказания в виде штрафа исключены из категории дополнительных видов.