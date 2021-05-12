ГРС возобновила торжественную регистрацию новорожденных детей

Государственная регистрационная служба возобновляет традицию торжественной регистрации новорожденных детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее информации, родители могут обратиться в любой ЦОН, независимо от места жительства и прописки.

«Закон «Об актах гражданского состояния», вступивший в силу в 2020 году, закрепляет право заявителя на обращение в любой орган загс. Данная норма позволит гражданам решить множество проблем. Родители могут воспользоваться услугой и провести обряд по случаю регистрации рождения ребенка с выдачей свидетельства о рождении в любом центре обслуживания населения, либо во Дворце бракосочетания. Сотрудники департамента регистрации населения проведут обряд в торжественной обстановке и составят актовую запись о рождении младенца», — рассказали в ГРС.