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Общество

ГРС возобновила торжественную регистрацию новорожденных детей

Государственная регистрационная служба возобновляет традицию торжественной регистрации новорожденных детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее информации, родители могут обратиться в любой ЦОН, независимо от места жительства и прописки.

«Закон «Об актах гражданского состояния», вступивший в силу в 2020 году, закрепляет право заявителя на обращение в любой орган загс. Данная норма позволит гражданам решить множество проблем. Родители могут воспользоваться услугой и провести обряд по случаю регистрации рождения ребенка с выдачей свидетельства о рождении в любом центре обслуживания населения, либо во Дворце бракосочетания. Сотрудники департамента регистрации населения проведут обряд в торжественной обстановке и составят актовую запись о рождении младенца», — рассказали в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193855/
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