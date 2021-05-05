Власть нас не слышит: жители села Максат боятся и никому не верят

Кыргызстанцы и мировое сообщество продолжают следить за напряженной обстановкой в приграничных районах кыргызско-таджикской госграницы.

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В целом, как по данным госорганов, так и по словам местных жителей, ситуация стабилизировалась. Но люди признаются, что последствия очередного конфликта тяжелые...

Выяснилось, что дома жителей села Максат разграблены, их сожгли. Повезло единицам. Их дома целы, но там все перевернули вверх дном.

Журналист 24.kg отправился в село, граничащие с Таджикистаном. Местные и пограничники рассказали о произошедшем 29 апреля.

Необъяснимая агрессия

Въезжая в местность Максат, первое, что бросается в глаза, — окопы. Их вырыли гражданские лица вместе с пограничниками.

Начальник пограничного поста «Максат» Улукбек Акмадиев вспоминает, что первая вооруженная атака началась именно здесь.

«29 апреля столкновения на посту зарегистрировали примерно в 17.45. У нас было 26 человек, у таджикской стороны — 200 и четыре БТР. Нашим, естественно, пришлось отступать, силы были неравны... Пострадали два наших сослуживца. Такой агрессии я не видел раньше, нечеловеческая какая-то», — рассказывает Улукбек Акмадиев.

Он также отметил, что неизвестно, когда начнут восстанавливать погранпост. Не было еще команды от руководства. По его словам, нужно скорее начать работы, чтобы они (таджики) видели, что наши движутся дальше...

Село-призрак

По последним данным, в Максате пострадало 94 здания, из них 74 дома сожжены, разграблены — 12. Нападавшие угнали домашний скот.

Дом Абдильазиза Байзакова находился в 150 метрах от погранпоста. От жилища остались лишь несколько стен и воспоминания... Агрессоры сначала ограбили дом, а потом подожгли его.

Мужчина со своей супругой и трехлетним сыном остались на улице. В прямом смысле слова спят под открытым небом.

«От всего нашего имущества остался лишь мотор, это единственное, что не сгорело в пожаре. Мы с семьей в панике покинули родной дом, когда начались волнения... Бежали не оглядываясь... Потом приехали автобусы и забрали нас, эвакуировали. Вчера вернулись обратно. Нет слов от увиденного. Я понял, что нашу дверь даже не открывали, а просто разбили окна и залезли... Даже инструменты рабочие пропали, бытовая техника», — рассказывает он.

Ущерб моему дому я оцениваю более чем в миллион сомов. Абдильазиз Байзаков

Курсанай Абакировой повезло больше. В ее доме сломали лишь входные двери, перевернули все внутри — искали что-нибудь ценное, наверное. Но поджигать не стали. Или не успели.

Фото 24.kg. Курсанай Абакирова

«29 апреля все было как обычно. Мы даже не могли подумать, что совсем скоро произойдет страшное. В какой-то момент знакомые и родственники некоторых наших сельчан из Таджикистана стали звонить нам и предупреждать, что будет война, мол таджики подготовились на 100 процентов. Нам сказали срочно бежать. Долго не думая, мы впопыхах отправились к своим знакомым в соседнее село, время было около 17.50. И неожиданно началась перестрелка...Потом я поехала в район Исфаны и ночевала там две ночи. Когда сказали, что можно возвращаться, приехала в родное село и остолбенела от увиденного. В первую очередь увидела сгоревшие социальные объекты, школу, пункт милиции, сгорело все... Хорошо, что мы убежали из дома, иначе сейчас бы меня оплакивали», — говорит Курсанай Абакирова.

Страх никуда не ушел. Он виден в глазах максатовцев. Те, чьи дома уцелели, забирают к себе соседей. Ночуют группами. Вместе не так страшно.

На вопрос журналиста, какая помощь сейчас необходима, пенсионерка отвечает, не раздумывая. Просят не продукты или другое. Помогите решить проблему границы, говорят все сельчане.

Зачем нам восстанавливать дома здесь, если завтра может произойти война. Для начала пусть власти уже наконец услышат нас и поставят точку в приграничных вопросах... Донесите до них, пожалуйста... Курсантай Абакирова

По ее словам, и пять лет назад здесь был такой же конфликт, и полтора года назад тоже. Были и пострадавшие и убитые. В этот раз ситуация серьезнее. Сколько можно жить в страхе день и ночь?

Школа, в которой обучались примерно 300 детей, сожжена и разгромлена. Во всех классах на учебных досках так до сих пор и осталась надпись: «29 апреля. Классная работа...».

Министр образования и науки ранее обещал, что учебное заведение обязательно восстановят и там продолжат учиться дети.

Уничтожено также здание участкового пункта милиции. По словам правоохранителей, помещение обстреляли из военного вертолета.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.