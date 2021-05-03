Крупный швейный цех в Ошской области построит итальянская компания

Итальянская компания построит крупный швейный цех в Ошской области в сотрудничестве с полпредством. Об этом сообщили в администрации области.
По его данным, полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов принял директора итальянской компании BERING SERVIS consulting Федерико Фантина.
На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и открытия швейного цеха в регионе.
«Мы планируем открыть крупный швейный цех в области. Закупим необходимое оборудование у итальянской компании LONATI. Мы сможем экспортировать наше производство на европейский рынок», — сказал Жарасул Абдураимов.
Федерико Фантин заявил, что готов сотрудничать с Ошской областью.
«Консалтинговая компания BERING SERVIS, которую я возглавляю, является представителем нескольких итальянских компаний в Центральной Азии. Они готовы сотрудничать в самых разных сферах. Планируется реализация крупного проекта в Ошской области. Мы будем сотрудничать по любому проекту», — сказал предприниматель.
Стороны также обсудили вопросы переработки травертина (сары таш) и экономического сотрудничества.