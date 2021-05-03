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Общество

Крупный швейный цех в Ошской области построит итальянская компания

Итальянская компания построит крупный швейный цех в Ошской области в сотрудничестве с полпредством. Об этом сообщили в администрации области.

По его данным, полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов принял директора итальянской компании BERING SERVIS consulting Федерико Фантина.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и открытия швейного цеха в регионе.

«Мы планируем открыть крупный швейный цех в области. Закупим необходимое оборудование у итальянской компании LONATI. Мы сможем экспортировать наше производство на европейский рынок», — сказал Жарасул Абдураимов.

полпредства Ошской области
Фото полпредства Ошской области. Встреча с итальянскими предпринимателями
 

Федерико Фантин заявил, что готов сотрудничать с Ошской областью.

«Консалтинговая компания BERING SERVIS, которую я возглавляю, является представителем нескольких итальянских компаний в Центральной Азии. Они готовы сотрудничать в самых разных сферах. Планируется реализация крупного проекта в Ошской области. Мы будем сотрудничать по любому проекту», — сказал предприниматель.

Стороны также обсудили вопросы переработки травертина (сары таш) и экономического сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192668/
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