Крупный швейный цех в Ошской области построит итальянская компания

Итальянская компания построит крупный швейный цех в Ошской области в сотрудничестве с полпредством. Об этом сообщили в администрации области.

По его данным, полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов принял директора итальянской компании BERING SERVIS consulting Федерико Фантина.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и открытия швейного цеха в регионе.

«Мы планируем открыть крупный швейный цех в области. Закупим необходимое оборудование у итальянской компании LONATI. Мы сможем экспортировать наше производство на европейский рынок», — сказал Жарасул Абдураимов.