Армия, МЧС, Баткен. Путь, пройденный бишкекским спасателем Нурбеком Аильчиновым

«Профессия спасателя — дело, что называется, для настоящих мужчин. Здесь невозможно работать в полсилы, ему нужно отдаваться полностью», — считает сотрудник МЧС прапорщик Нурбек Аильчинов.

Для Нацгвардии не хватило роста

— Честно признаюсь, никогда не мечтал быть космонавтом, пожарным или летчиком. Когда мои одноклассники бредили романтикой этих профессий, я мечтал стать водителем-дальнобойщиком. Мне, сельскому парню, тогда это казалось пределом желаний. За рулем большегрузного автомобиля хотел посмотреть весь мир, — вспоминает наш герой.

Но судьба распорядилась по-своему. Больше 20 лет Нурбек спасает людей и никогда не жалел об этом.

Родился в селе в Сокулукском районе. Старший в семье из трех детей. В конце 1980-х с родителями перебрался в Джалал-Абадскую область.

— Папа устроился работать шахтером. Зарплата была приличная. Но коррективы в нашу размеренную жизнь внес развал СССР. Шахты стали закрывать. Люди, оставшись без работы, оказались на грани нищеты. На семейном совете решили вернуться на малую родину. После 9-го класса решил поступить в Бишкекский военный лицей. Конкурс был сумасшедший — больше 15 человек на место. Первый экзамен по физической подготовке сдал на отлично. В пятикилометровом кроссе занял первое место. Уже видел себя суворовцем. Конкурсная комиссия отсеяла меня на последнем этапе. Оказалось, для зачисления на первый курс не хватило нескольких баллов. Только став взрослым, стал догадываться почему. Тогда для меня эта первая неудача стала важным жизненным уроком, — рассказывает Нурбек Аильчинов.

Фото из архива Нурбека Аильчинова. На одном из выездов в Бишкеке

— Пришлось возвращаться в село и получать аттестат о среднем образовании. После школы пошел с отцом разнорабочим на Беловодский кирпичный завод. Какие там были физические нагрузки, невозможно описать словами. Через полгода пришла повестка в армию. По всем физическим показателям должен был служить в Национальной гвардии. Прошел медкомиссию, но попасть в элитное подразделение не вышло. У меня оказался один недостаток — не хватило двух сантиметров роста. Пришлось возвращаться домой и ждать новой повестки из военкомата, — говорит он.

Это сейчас наш собеседник с улыбкой вспоминает то недоразумение. А тогда для вчерашнего школьника такой поворот стал огромной жизненной проблемой.

— В село я не вернулся. Не мог себе представить, как косо на меня будут смотреть односельчане и сверстники. Месяц прятался у близких родственников. О временной отсрочке сказал только отцу. В селе работы много, поэтому не сидел без дела. Помогал родным по хозяйству. Получив вторую повестку, попал в полк правительственной связи. Полтора года пролетели как один день. Была возможность остаться в армии на сверхсрочную службу. Но желание вернуться домой пересилило, — вспоминает Нурбек.

Как сериал помог определиться с профессией

В конце 1990-х в Кыргызстане совсем не было работы. Идти опять на кирпичный завод совсем не хотел. В те годы по телевизору показывали популярный сериал об американских спасателях 911.

— Вот, наверное, тогда у меня появились первые ростки любви к этой профессии. Бравые янки в самых экстремальных ситуациях приходили людям на помощь. Стал наводить справки о работе кыргызских спасателей, — рассказывает Нурбек Аильчинов.

Судьбоносным в выборе профессии для молодого человека стал сосед. Офицер служил в Беловодском в воинской части МЧС. Оказалось, что там набирают контрактников в новую поисково-спасательную роту. Нурбек, не задумываясь, отправился на собеседование. Служба в армии, хорошие физические данные помогли ему пройти сложный отбор. Потом начались будни. Почти каждый день выезжали в горы для альпинистской подготовки. Там многокилометровые кроссы по пересеченной местности, покорение местных вершин.

Именно тогда с начинающим спасателем произошел случай, который окончательно убедил его в правильности выбранной профессии.

— Мы целый день в Ала-Арчинском ущелье занимались физической подготовкой. Ближе к вечеру к нашим палаткам вышли российские туристы, которые рассказали о пропаже товарища. Оказалось, что они разбили лагерь выше по ущелью. Один из мужчин почти сутки назад отправился в горы и пропал. Его спутники самостоятельно не стали проводить поиски, а отправились в город за помощью. Так они наткнулись на нас. По рации о происшествии доложили начальству. Решили заночевать в горах, а на рассвете организовать поиски. Успели пройти более 15 километров , когда среди камней наткнулись на лежащего человека. Медицинская помощь ему не понадобилась. Мужчина погиб от травм, упав с большой высоты. Именно после этого пришло первое понимание нужности профессии, — вспоминает наш собеседник.

Две баткенские кампании

Потом в биографии нашего героя были две баткенские кампании. В августе 1999 года, когда боевики первый раз вторглись на нашу территорию, спасателей подняли по тревоге. В основном это были контрактники со специальной альпинистской подготовкой. Не объясняя ничего, всех повезли в аэропорт «Манас» и посадили в самолет. Через час Як-40 приземлился в Баткене.

— Командование поставило задачу — занять все господствующие высоты и оборудовать там блокпосты. Высоко в горах рыть окопы на каменном грунте не благодарное занятие. Обходились подручными средствами. Дежурили мы по двое. В нашу задачу входило не допустить проникновения боевиков к нам в тыл. В бинокль с высоты просматривали всю близлежащую территорию. Особенно трудно приходилось ночью. Спать было опасно, поэтому постоянно находились в полудреме. Вскакивали от любого шороха. К счастью, вступать в бой с боевиками не пришлось, — рассказывает Нурбек Аильчинов.

Летом 2000-го его с сослуживцами отправили во вторую командировку на юг.

На этот раз помощь спасателей была продуктивнее. Их распределили по разным войсковым подразделениям.

— Меня с напарником направили в расположение кой-ташской бригады специального назначения. Спецназовцев мы обучали навыкам горной подготовки. Вместе с ротой разведки выходили в рейды. Лошади и ослы, навьюченные продуктами и боеприпасами, хорошо помогали. За несколько дней в горах наматывали по несколько десятков километров, надеясь только на себя. Мы искали укрывшихся в горах боевиков, в селах выявляли чужаков и пособников боевиков.

Городской спасатель, альпинист и водолаз

Вернувшись в город, узнал, что в Бишкеке создают новую службу спасения. Не раздумывая, пошел туда. Навыки сотрудника МЧС, полученные в прежние годы, пригодились.

Вспомнил наш герой одно из первых происшествий на новой работе. Тогда в службу спасения поступил вызов из микрорайона «Восток-5».

— Позвонила женщина и сообщила, что не может попасть домой. В квартире остался муж, у которого больное сердце. Пришлось лезть на крышу и облачаться в альпинистское снаряжение. Страху тогда натерпелся. Когда находился на уровне девятого этажа, открылось балконное окно. Показался хозяин квартиры. Как сейчас помню, пожилой дедушка. Он принял меня за квартирного вора. Пенсионер предупредил, что сейчас пойдет на кухню за ножом и перережет веревку. Напрасно я пытался убедить его, что спасатель и мне необходимо попасть на седьмой этаж. Эти несколько минут мне показались вечностью. Вздохнул с облегчением только поле того, как оказался на лоджии нужной квартиры. Услышал лай домашней собаки. К счастью, песик оказался небольшим и особого вреда не причинил. В комнате на диване лежал огромный мужчина. От шума проснулся и, заметив чужака, бросился на меня с кулаками. Но к этому времени я успел открыть входную дверь. В полной темноте меня от неминуемой расправы спасла вбежавшая в комнату жена, — вспоминает Нурбек.

За громадный стаж работы в службе спасения было много выездов. Наш герой овладел не только альпинистскими навыками, но и водолазным делом.

— Около ТЭЦ в канале утонул мужчина. Практически все наши водоемы сильно заилены, и вода очень мутная. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Поэтому приходится работать на ощупь. Адреналин зашкаливает, ты больше боишься не глубины, а лежащего на дне тела. На труп наткнулся практически сразу и вытащил его на берег. Потом было серьезное ЧП на мусорном полигоне, когда под завалами погибло девять человек. Крупное ДТП с пассажирским автобусом, теракт на рынке «Дордой», — рассказывает Нурбек Аильчинов.

Наш собеседник и с супругой познакомился на работе.

— Моя будущая жена работала по соседству в швейном цеху. Рядом с нами был небольшой магазин, где мы делали покупки. Уже 15 лет мы вместе. Воспитываем троих детей. Конечно, я был бы рад, если бы сыновья продолжили мое дело. Но, как говорится, время покажет, — сказал он.