В Кадамджайском районе изучат содержание тяжелых металлов в организмах жителей

В Кадамджайском районе в мае планируется проведение биомониторинга на наличие тяжелых металлов в организмах жителей города Айдаркена и села Чаувай. Об этом сообщили в представительстве «Врачей без границ» в Кыргызстане.

По его данным, мониторинг будет проведен Министерством здравоохранения в сотрудничестве с организацией «Врачи без границ».

Для проведения биомониторинга от Совета по этике Кыргызстана получено одобрение и дано положительное заключение на протокол исследования.

Сначала будет проведена выборка лиц, у них запросят информированное согласие для участия в биомониторинге и определения наличия тяжелых металлов в пробах крови и мочи. Результаты исследования будут доступны в сентябре, они помогут разработать рекомендации для местных органов здравоохранения.

В представительстве добавили, что накануне на круглом столе в государственной администрации Кадамджайского района были представлены и обсуждены предварительные результаты оценки рисков для здоровья человека, проведенной в Айдаркене и селе Чаувай. Она способствовала определению зон наибольшего преобладания тяжелых металлов в объектах окружающей среды, включая почву, воду и продукты питания, а также выявлению путей их попадания и потенциального воздействия на здоровье человека. «Оценка дает полезную информацию, как тяжелые металлы, (например, ртуть и мышьяк) попадают в организм человека, и какие районы и сообщества являются наиболее уязвимыми. Эта информация может иметь жизненно важное значение, помогая органам здравоохранения определять меры и модели поведения для смягчения воздействия на здоровье человека», — отметили в представительстве.