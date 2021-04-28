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Общество

Сторонники партии НДПК митингуют у здания административного суда Бишкека

Сторонники партии НДПК митингуют у здания административного суда Бишкека.

На акции протеста присутствует около 30 человек. Собравшиеся требуют отменить решение ЦИК.

«Мы требуем, чтобы суд отменил решение ЦИК о снятии НДПК с предвыборной гонки. Это решение незаконно. Не было обоснованных, доказанных правонарушений со стороны партии. Поэтому мы, как избиратели, вышли с требованием установить справедливость. Это беспредел со стороны ЦИК», — сказал один из участников митинга.

Напомним, 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191782/
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