В Кара-Суу мужчина отобрал грудного ребенка у гражданской жены

В Кара-Суйском районном суде началось судебное разбирательство по определению места жительства ребенка, которого отобрали у мамы. Об этом 24.kg сообщила адвокат Мухайе Абдураупова.

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По ее словам, в ходе разбирательства свидетели дали показания, что мама 10-месячного малыша живет в нормальных условиях, может содержать ребенка самостоятельно.

«Девушке дали положительную характеристику. Свидетели рассказали, что сожитель Нурили приезжал редко. Она утверждает, что бывший сожитель иногда оставлял ей по 300 сомов. Мужчина требует оставить ребенка ему. Малыша, как оказалось, уже воспитывает его законная жена. Выяснилось, что бывший сожитель решил отобрать ребенка лишь потому, что у него в семье растут две дочери, а сына нет», — рассказала Мухайе Абдураупова.

В Кара-Суйском районе мужчина отобрал грудного ребенка у бывшей гражданской жены. По словам адвоката Мухайе Абдурауповой, милиция не приняла мер, чтобы вернуть ребенка матери.