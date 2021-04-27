В Бишкеке пройдет первый марш электромобилей и электробайков. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие пройдет завтра, 28 апреля. Старт в 10.00 с северной стороны парка Здоровья «Адинай» (улица Гшлиессера). Колонна проедет вверх по проспекту Чингиза Айтматова до улицы Масалиева, затем до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой, откуда через улицу Токтоналиева вернется к парку.

Для безопасности горожан водителей будут сопровождать пять машин УПСМ ГУВД Бишкека и две кареты скорой медицинской помощи. Проезжая часть по маршруту автопробега будет частично ограничена для движения транспорта, дорога откроется сразу же после проезда колонны.

В муниципалитете отметили, что марш пройдет при поддержке компании Ecobike.

«Столичная мэрия продолжает комплексную работу по защите экологии и борьбе со смогом, и одно из направлений — введение в систему городского транспорта экодружелюбных и альтернативных видов авто. Согласно исследованиям, именно автотранспорт является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды», — говорится в сообщении.