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Общество

ВОЗ: Более трети стран испытывают сбои в работе служб плановой вакцинации

Более трети стран мира (37 процентов) испытывают из-за пандемии коронавируса сбои в работе служб плановой вакцинации от разных заболеваний, что ставит под угрозу здоровье населения. Более 50 миллионов детей не получили прививки от опасных болезней, таких как дифтерия, желтая лихорадка и корь. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В организации отметили, что срываются кампании массовой иммунизации: в 50 государствах откладываются 60 из них. «В результате около 228 миллионов человек, в основном дети, подвергаются риску заболеть корью, желтой лихорадкой и полиомиелитом. Более половины из 50 пострадавших стран находятся в Африке, что свидетельствует о сохраняющемся неравенстве в доступе людей к важнейшим услугам иммунизации», — подчеркивают в ВОЗ.

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Больше всего страдают кампании по иммунизации против кори, которая является одним из самых заразных заболеваний и может привести к крупным вспышкам там, где люди не были вакцинированы. На долю кори приходится 23 из отложенных кампаний, от которых пострадало примерно 140 миллионов человек. Многие из них задерживаются более чем на год.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) из-за сбоев в начале пандемии COVID-19 смог поставить в 2020 году только 2,01 миллиарда доз вакцин, что меньше, чем в 2019-м, когда передал 2,29 миллиарда доз.

Чтобы помочь справиться с этими проблемами и поддержать восстановление после пандемии COVID-19, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации (ГАВИ) и другие партнеры представили новую глобальную стратегию в сфере вакцинации. По оценкам ВОЗ, в случае полной реализации она предотвратит около 50 миллионов смертей, причем 75 процентов из них — в государствах с низким и средним уровнем дохода.

Задача состоит в том, чтобы к 2030 году в мире достигнуть 90-процентного охвата основными прививками в детском и подростковом возрасте, а также сократить вдвое число детей, полностью лишенных вакцины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191624/
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