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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал с квартирами Минобороны. Верховный суд оправдал членов комиссии

Коллегия Верховного суда рассмотрела уголовное дело в отношении членов жилищной комиссии Министерства обороны, обвиняемых в незаконном распределении квартир. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

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Обвинения были предъявлены министру обороны Таалайбеку Омуралиеву, экс-замсекретаря Совбеза Жаныбеку Капарову, экс-первому замначальника Генштаба Кубанычбеку Орозматову и другим членам комиссии.

«Постановлением Верховного суда решение Бишкекского горсуда от 10 марта в отношении Таалайбека Омуралиева и других отменено. Оправдательный приговор Первомайского районного суда Бишкека от 15 октября оставлен в силе», — сообщили в Верховном суде.

Напомним, Таалайбека Омуралиева обвиняли в незаконном распределении квартир военнослужащим в столичном микрорайоне «Джал». Бывшего чиновника оштрафовали на 5 миллионов сомов. Верховный суд направил дело на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека. Остальных обвиняемых признали виновными по статье «Злоупотребление должностным положением». Наказание им не назначено за истечением срока давности. Всего по делу проходило 11 человек. Все они являлись членами комиссии по распределению квартир.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191522/
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