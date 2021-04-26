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Общество

В Бишкеке отметили 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

В столичном парке имени Фучика сегодня прошел митинг-реквием, посвященный 35-й годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека. 

По ее данным, участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику чернобыльцам.

В Бишкеке проживают 259 ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и их вдов, в том числе 183 человека с ограниченными возможностями здоровья. 

В мэрии отметили, что за счет средств местного бюджета чернобыльцам, вдовам предоставляется адресная социальная помощь и льготы: стопроцентная льгота по абонентской плате за телефон, ежеквартальная стипендия в размере 500 сомов, ежеквартальная стипендия вдовам участников ликвидации аварии в Чернобыле в размере 3 тысячи сомов, детям бесплатные новогодние подарки, единовременная материальная помощь к 26 апреля в размере 8 тысяч сомов вдовам, 5 тысяч – участникам и инвалидам.

Кроме того,  с 1 января 2010 года за счет средств республиканского бюджета инвалидам Советской Армии, принимавшим участие в ликвидации аварии, инвалидам, участникам, вдовам установлены ежемесячные денежные компенсации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191500/
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