В Бишкеке отметили 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

В столичном парке имени Фучика сегодня прошел митинг-реквием, посвященный 35-й годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику чернобыльцам.

В Бишкеке проживают 259 ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и их вдов, в том числе 183 человека с ограниченными возможностями здоровья.

В мэрии отметили, что за счет средств местного бюджета чернобыльцам, вдовам предоставляется адресная социальная помощь и льготы: стопроцентная льгота по абонентской плате за телефон, ежеквартальная стипендия в размере 500 сомов, ежеквартальная стипендия вдовам участников ликвидации аварии в Чернобыле в размере 3 тысячи сомов, детям бесплатные новогодние подарки, единовременная материальная помощь к 26 апреля в размере 8 тысяч сомов вдовам, 5 тысяч – участникам и инвалидам.

Кроме того, с 1 января 2010 года за счет средств республиканского бюджета инвалидам Советской Армии, принимавшим участие в ликвидации аварии, инвалидам, участникам, вдовам установлены ежемесячные денежные компенсации.