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Общество

Оскар-2021. «Земля кочевников» — лучший фильм, Энтони Хопкинс — лучший актер

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии.

Фильм «Земля кочевников» получил «Оскара» как лучший фильм, его режиссеру Хлое Чжао также вручили статуэтку.

Сыгравшая в фильме главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила «Оскара» за лучшую женскую роль, так что «Земля кочевников», собравшая главные награды, стала триумфатором «Оскаров»-2021.

«Оскара» за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме «Отец». Он стал самым пожилым актером в истории, получившим «Оскара» за главную роль.

Хопкинс не присутствовал на церемонии, награду от его имени получил Хоакин Феникс.

«Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» получила комедийно-драматическая картина «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

Эмиральд Феннел получила кинопремию за лучший оригинальный сценарий к ее дебютному фильму «Девушка, подающая надежды». Американскую кинопремию в номинации «Лучший актер второго плана» завоевал Дэниел Калуя за роль в фильме «Иуда и черный мессия» (2021) режиссера Шаки Кинга. «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Юн Е Джон за роль бабушки Сунджи в фильме «Минари».

Лучшим анимационным фильмом стал фильм «Душа» студии Pixar.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191469/
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