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Общество

Забастовка маршруточников. ГКНБ выявит и накажет организаторов саботажа

Вице-мэр Бишкека Руслан Акылбеков встретился с руководителями транспортных компаний, председателями ассоциаций пассажирских автоперевозчиков по Бишкеку и водителями маршруток. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Утром 18 января 500 водителей маршруток не вышли на работу. Сегодня появилось сообщение, что водители пассажирских маршруток собираются организовать забастовку 3 мая. Однако в Ассоциации перевозчиков сообщили, что о массовой забастовке речи нет. Возможно, тему раскачивают провокаторы.

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На встрече вице-мэра с представителями перевозчиков обсудили вопросы повышения тарифа на проезд в городском общественном транспорте, в том числе маршрутках, а также уменьшение процента налоговых сборов для водителей.

«Вице-мэр отметил, что все вопросы должны решатся в правовом поле, мэрия Бишкека уже работает в данном направлении. Подобное отношение водителей — организация протестов и сбоев в работе общественного транспорта — является нарушением договоренностей между столичным муниципалитетом и фирмами-перевозчиками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водители требовали незамедлительного повышения цен, в противном случае грозясь не выйти на линии.

«Сотрудник управления ГКНБ по Бишкеку С.Канаев добавил, что городским транспортным службам будет оказано содействие в выявлении деструктивных сил, целью которых является саботаж и искусственное создание негативного общественного мнения в отношении сторон договора, то есть между мэрией Бишкека и фирмами-перевозчиками, а также привлечение этих лиц к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — сообщили в мэрии.

Вице-мэр сообщил, что столичная мэрия не имеет права нарушать закон, все должно быть в рамках действующего законодательства КР.

По словам Руслана Акылбекова по закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш. До внесения проекта постановления депутатам на рассмотрение документ должен пройти все этапы установленного регламента согласно законодательству КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191419/
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