Митинг возле Минсельхоза. Глава ГУ «Кадастр» временно отстранен от должности

Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков встретился с митингующими, которые вчера требовали отставки главы ГУ «Кадастр» по Бишкеку, и пообещал решить их вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, протестующие просили уволить директора бишкекского ГУ «Кадастр» Болотбека Берикбаева и его первого заместителя Мелиса Кадырмамбетова. Причина — митингующие уже долгое время не могут получить красные книги на землю.

Аскарбек Джаныбеков предложил создать специальную комиссию и добавить в нее двух представителей протестующих, а также временно отстранить от занимаемых должностей Болотбека Берикбаева и Мелиса Кадырмамбетова.

Напомним, что около 40 человек требуют отставки руководства ГУ «Кадастр» по Бишкеку.