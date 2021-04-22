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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Активисты новостроек рассказали, как борются с семейным насилием

Активисты новостроек рассказали, как самостоятельно борются с семейным насилием. Жительница новостройки «Ак-Бата» Жыпара Арстанбекова сообщила на пресс-конференции, что в 2019 году был создан женский совет, который состоит из пяти женщин.

«В жилмассивах живут малообеспеченные семьи, женщины регулярно сталкиваются с насилием. Некоторые не знают про номер 102, про существование охранного ордера или просто не хотят обращаться в милицию. Поэтому в случаях конфликта в семьях они звонят нам и мы приезжаем на место. Если выясняем, что кто-то из членов семьи избит, вызываем милицию и скорую помощь. Если конфликт не масштабный, то решаем на месте с советом аксакалов и женсоветом», — рассказала она.

Жыпара Арстанбекова добавила, что помощь также оказывает Центр помощи женщинам.

«В фонде мы проводим тренинги о правах человека. Нам дают контакты адвокатов, психологов, чтобы мы помогли женщинам, пострадавшим от семейного насилия. Потому что бывает, что они не могут даже написать заявление в милицию. С 2019 года мы помогли сотням женщин. Работаем на добровольной основе», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191113/
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